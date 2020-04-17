震驚西洋棋界! 16歲無國籍少年擊敗棋王
16歲西洋棋好手費洛賈（ Alireza Firouzja）日前在網路比賽中擊敗現任世界棋王卡爾森（Magnus Carlsen），跌破眾人眼鏡。
費洛賈參加Banter Blitz Cup，比賽採單淘汰制，128名參賽者包括109位超級大師（grand master）。這場比賽透過網路直播，選手必須邊下邊評論自己的棋步。
費洛賈15日與卡爾森對決時，以8.5：7.5獲勝。卡爾森表示，他狀況欠佳，不過，費洛賈實力堅強，他輸得心服口服。費洛賈則表示，他事先做足準備。
英國衛報報導，費洛賈本月2日在另一場非正式快棋比賽中，也讓卡爾森鎩羽而歸。
卡爾森即將有機會扳回一城。他舉辦的個人邀請賽18日登場，只有八名頂尖高手參與，包括卡爾森和費洛賈。卡爾森預定20日再度與費洛賈一較高下。
澳洲新聞網報導，費洛賈8歲時隨家人從伊朗逃到法國後，一直住在法國。他12歲成為伊朗棋王，14歲取得超級大師資格，由於伊朗禁止運動員與以色列對手比賽，他去年宣布不再代表伊朗參加比賽，選擇以無國籍身分出賽。
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