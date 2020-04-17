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法國邀安理會五常開會 籲響應「全球休兵」

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合16日電
馬克宏。 路透社
馬克宏。 路透社

全球正面臨共同的敵人新冠病毒之際，法國總統馬克宏邀請聯合國安理會五個常任理事國在未來數天內開視訊會議，以支持聯合國秘書長古特瑞斯的「全球休兵」提議。

法廣報導，馬克宏15日受訪表示，目前只剩俄羅斯總統普亭尚未回應，「習主席向我確認他同意，川普總統同意，強生首相也同意。我認為普亭總統也會同意。」他說，只要普亭同意，五常就能透過視訊會議，提高效率贊同古特瑞斯的提議。

俄國外長拉夫洛夫14日被問到五常視訊會議時表示：「我們不排除參加。」但他強調視訊會議無法代替五國領袖的面對面會談，「關於民眾安全及戰略穩定，在全球發展的所有面向中，聚焦大規模及重要分析的討論（面對面會議）有其規範。」

安理會常任理事國為美、英、法、俄、中等五國，在安理會擁有否決權。古特瑞斯3月23日呼籲發生交戰衝突的國家暫時停火，共同投入防止新冠肺炎的戰役。

古特瑞斯3日表示，境內出現武裝衝突的11個國家已同意提議，包括喀麥隆、中非共和國、哥倫比亞、利比亞、緬甸、菲律賓、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、烏克蘭及葉門。不過他也警告，將會議文字落實為和平是極其困難的。

美中因新冠肺炎疫情的起源地、防疫工作與有無隱匿疫情針鋒相對，之後美國總統川普又將矛頭指向世界衛生組織（WHO），批評世衛處置疫情失當且偏袒中國，14日更宣布暫停金援世衛，但英、德等國皆表示反對。

新冠肺炎 疫情 安理會

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