南韓再現「超級執政黨」 文在寅民調高達55.7%

第21屆南韓國會選舉15日落幕，執政黨「共同民主黨」獲得多達180個席位，成為「超級執政黨」，總統文在寅的民調支持度更是高達55.7%。在疫情之下，此次選舉意外火熱，文在寅16日表示，面對全體國民的「偉大選擇」，深感責任重大。

韓聯社報導，文在寅表示，在新冠疫情蔓延全球情況下，南韓是唯一一個成功舉行全國選舉的國家，包括居家隔離者，全體國民在嚴守防疫措施原則下投票，投票率出乎意料之高，「本屆選舉再次震驚全世界」。

文在寅對國民的支持表示感謝和敬意，表示政府將以更謙虛的態度聽取民意。此次國會選舉後，南韓的行政和立法將迎來全新局面，共同民主黨幾乎可以在國會「無所不為」，在2022年3月總統大選前完全主導政局。據報導，預計執政黨將趁勢加緊編制第二波抗疫預算。

脫北外交官 變政壇新星

此外，本次選舉中，改名「太救民」的北韓前駐英國公使太永浩在江南區脫穎而出，成為首位在南韓當選區域國會議員的脫北者。他認為，這是南北韓邁向和平統一的第一步。

太救民今年2月宣布代表在野的保守派「自由南韓黨」參選國會議員，該黨後來加入的「未來統合黨」在本次選舉中大敗，但太救民以58.4%支持率在江南區擊敗執政黨候選人金星坤，當選後流下感動的淚水。

太救民出身北韓上層階級，並進入北韓外交部工作。1996年他外派到丹麥，看到和平、健康的社會，發現過去受的教育只是北韓政府的政治宣傳。

選民名冊完成 星國也將大選

另據新加坡聯合早報報導，隨著新加坡選民名冊完成更新，外界預料新加坡大選腳步將近。新加坡總理李顯龍3月底受訪指出，一旦選民名冊完成更新，他將對何時舉行大選再做判斷。新加坡可能成為又一個於疫情中舉辦大選的國家。