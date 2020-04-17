快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

大摩預料除了中國 亞洲大部分地區本季受疫情衝擊最重

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根士丹利預料，遏制新冠疫情所採取的管控措施，第2季會帶給大多數亞洲經濟體最嚴重的影響。圖為仰光街頭。路透
摩根士丹利預料，遏制新冠疫情所採取的管控措施，第2季會帶給大多數亞洲經濟體最嚴重的影響。圖為仰光街頭。路透

摩根士丹利預料，遏制新冠疫情所採取的管控措施，第2季會帶給大多數亞洲經濟體最嚴重的影響，而中國最糟糕的時期似乎已過。

Deyi Tan等摩根士丹利經濟研究員周四發布一份報告指出，由於在疫情尚未達到高峰的國家，封鎖和保持社交距離的措施不是延長就是更加強，亞洲（日本除外）經濟將連續兩季出現萎縮，符合衰退的技術定義。

日前，印度、馬來西亞和菲律賓都延長封鎖措施的實施時間，印尼把保持社交隔離的規定擴大到了大雅加達地區，新加坡則在過去兩周加大所謂「阻斷措施」（circuit-breaker）的執行力道。

摩根士丹利估計，第2季亞洲（日本除外）經濟總產值將萎縮1％，追蹤的10個亞洲經濟體中，將有9個出現經濟下滑。摩根士丹利估計，如果不把中國計算在內，該地區經濟第2季將萎縮3.8％。

報告預料，第2季中國經濟將成長1.5％。中國此前公佈，受新冠疫情衝擊，第1季經濟已出現數十年來的首見萎縮。

亞洲（日本除外）的總經指標目前大多走弱或穩定在低位。這些經濟學家寫道，中國的一些經濟領域，包括生產和服務業，已經從2月低點恢復到正常水平的75％-95％。

摩根 疫情

延伸閱讀

台積電股價暴漲 外資三砍價二調升

那斯達克收盤翻漲 川普向各州發布分階段解封指引

大摩Q1獲利大減32%

華爾街擬調整熔斷機制

相關新聞

風向回不去了？法總統、英外相質疑「中國隱瞞疫情真相」

「是呼應川普的敷衍？還是真心要給中國難看？」於疫情高峰期徘徊的英國與法國，過去一向以經濟商機為優先，與中國政府若即若離。但在4月16日晚間，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與暫代首相職務的英國外相拉布（Dominic Raab），卻不約而同地公開質疑「中國政府隱瞞疫情」，並暗示疫情過後將「重新檢討與中國的關係」——微妙的是，在英法領袖強硬表態的同時，美國總統川普16日也在「七大工業國」（G7）的緊急視訊會議中，主張應強硬調查並檢討WHO與中國的私相包庇，但包括英法在內的其他成員國家卻是不置可否，甚至強調：「疫病未退之前，這才不是當務之急。」

南韓再現「超級執政黨」 文在寅民調高達55.7%

第21屆南韓國會選舉15日落幕，執政黨「共同民主黨」獲得多達180個席位，成為「超級執政黨」，總統文在寅的民調支持度更是高達55.7%。在疫情之下，此次選舉意外火熱，文在寅16日表示，面對全體國民的「偉大選擇」，深感責任重大。

法國邀安理會五常開會 籲響應「全球休兵」

全球正面臨共同的敵人新冠病毒之際，法國總統馬克宏邀請聯合國安理會五個常任理事國在未來數天內開視訊會議，以支持聯合國秘書長古特瑞斯的「全球休兵」提議。

習近平普亭昨熱線 強調中俄關係友好

中俄關係近來因疫情令外界質疑是否雙方關係生變，昨日晚間中共中央總書記習近平與俄羅斯總統普亭熱線，習近平強調，中俄領導人在...

肯定防疫？還是含淚投票？南韓國會大選的「執政黨狂勝」

4年1度的南韓國會選舉，保守派的未來統合黨打出「政權審判論」，進步派的執政黨則號召「執政安定論」，最後開票結果，南韓主流民意選擇「安定」。300個國會席次中，共同民主黨從上屆的123席驟升至這回的180席，反觀未來統合黨則從122席驟降至101席。進步派執政黨睽違16年，再度在國會取得過半席位；大韓民國建國後，首次出現總統、地方首長與議會、國會皆由進步派完全掌控之局面...

國難中的南韓大選：多難興邦...病毒威脅中的政治分水嶺？

4月15日晚間6點15分，是南韓各政黨「命運的時刻」，4年1度的國會選舉投票結束後，三大電視台聯合公布出口民調，朝野各黨都屏息以待...

南韓再現「超級執政黨」

南韓執政黨共同民主黨與友黨在四一五國會選舉獲得多達六成的一百八十席，卅年後南韓再度出現超級執政黨。這意味著除了單獨修憲以...

法邀安理會常任理事國 共商「全球休兵」

全球正面臨共同的敵人新冠病毒，值此抗疫嚴峻時刻，法國總統馬克宏邀請聯合國安理會五個常任理事國未來數天內一同開視訊會議，支...

殼牌石油拚減碳 誓言最遲2050年達零排放

國際石油天然氣巨擘荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）今天誓言，在2050年前要達成「碳中和」（Car...

國際紅十字會：疫情恐為中東帶來毀滅性後果

伊朗衛生部今天表示，新增92起新冠肺炎死亡病例，累計死亡人數達4869人。國際紅十字會今天警示，疫情恐為中東帶來毀滅性後...

推特大戰踢鐵板 泰國學者：中國網友與世界脫節

泰中網友推特大戰吸引各界目光，學者分析，泰國網友向世界展現了泰國人並沒有被政府洗腦，同時也讓世界知道因為中國政府控制網路...

諾獎得主史提格里茲：肺炎疫情恐威脅歐洲一體化的存續

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，新冠肺炎的全球流行，可能對歐洲一體化計畫的存續構成威...

熱門新聞

川普停止資助WHO 議員致函敦促總統讓譚德塞下台

道瓊期指大漲逾900點 川普宣布分階段重啟經濟

世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

推特大戰踢鐵板 泰國學者：中國網友與世界脫節

川普發布解封指導原則 允許部分州一個月內重新開放

美國一家人開設庭院補給站以為會瘋搶 結局好暖心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。