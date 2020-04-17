大摩預料除了中國 亞洲大部分地區本季受疫情衝擊最重

摩根士丹利預料，遏制新冠疫情所採取的管控措施，第2季會帶給大多數亞洲經濟體最嚴重的影響，而中國最糟糕的時期似乎已過。

Deyi Tan等摩根士丹利經濟研究員周四發布一份報告指出，由於在疫情尚未達到高峰的國家，封鎖和保持社交距離的措施不是延長就是更加強，亞洲（日本除外）經濟將連續兩季出現萎縮，符合衰退的技術定義。

日前，印度、馬來西亞和菲律賓都延長封鎖措施的實施時間，印尼把保持社交隔離的規定擴大到了大雅加達地區，新加坡則在過去兩周加大所謂「阻斷措施」（circuit-breaker）的執行力道。

摩根士丹利估計，第2季亞洲（日本除外）經濟總產值將萎縮1％，追蹤的10個亞洲經濟體中，將有9個出現經濟下滑。摩根士丹利估計，如果不把中國計算在內，該地區經濟第2季將萎縮3.8％。

報告預料，第2季中國經濟將成長1.5％。中國此前公佈，受新冠疫情衝擊，第1季經濟已出現數十年來的首見萎縮。

亞洲（日本除外）的總經指標目前大多走弱或穩定在低位。這些經濟學家寫道，中國的一些經濟領域，包括生產和服務業，已經從2月低點恢復到正常水平的75％-95％。