遏止肺炎疫情 馬來西亞向南韓採購100萬套快篩組
馬來西亞衛生官員17日表示，為防堵新冠肺炎疫情蔓延，當局已批准國內使用來自南韓的抗原快篩組，以提高對高風險族群與已出現群聚感染地區的篩檢量。
東南亞第三大經濟體馬來西亞上月表示，正考慮向南韓購買100萬套快篩組，以篩檢了解更多人是否染疫。
馬來西亞衛生當局主管諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，在測試發現快篩組檢測新冠病毒的靈敏度高達84.4%後，已向南韓下單，預期下周就能拿到第一批產品。
他說：「現在，我們擁有快速、方便攜帶又便宜的篩檢組...這將會帶來改變。」
截至13日，馬來西亞的新冠肺炎確診病例數超過4,600例，為東南亞最多。由於血清或抗體的快篩組證實不可信，大馬當局先前只仰賴聚合酶連鎖反應（PCR）的實驗室檢測，掌握新冠肺炎的確診病例。
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