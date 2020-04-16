金屬表面銅套抗病毒 澳洲以3D列印技術防疫

把抗菌的銅套在金屬表面可消滅病毒、細菌等微生物，澳洲一家企業以3D列印技術，低成本在不鏽鋼大門把手表面包上一層銅套，希望藉此阻止2019冠狀病毒疾病疫情擴散。

「北領地新聞」（NT News）報導，病毒可以長時期存活於一般不鏽鋼大門把手，每次有人接觸門把，病毒就可趁機擴散。位於達爾文市（Darwin）專門生產金屬3D列印機的Spee3d公司，希望以3D列印技術替家戶量身打造大門把手的銅套，以阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延。

Spee3d公司的作法是在不鏽鋼把手上列印出一層銅套子。達爾文市位於澳洲北部，人口約15萬，是北領地首府。

這項計畫仍在試驗階段；不過有試驗結果顯示，在銅表面上大約96%的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）無法存活超過兩小時。

試驗結果顯示，99.2%的病毒無法在銅門存活超過5小時；而絕大部分病毒在一般不鏽鋼把手上的存活時間超過5小時。

除了實驗室的試驗結果外，北領地政府的商務發展部大樓（Development House）下週起將全面採用3D列印的門把銅套，以實地測試這種做法的防疫效果。

Spee3d的科技長卡米雷利（Steven Camilleri）說：「利用我們的技術，針對門把、扶手欄杆、廁所大門把手等，都可列印出一層套子。」