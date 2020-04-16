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德國謹慎面對疫情 中小學預計五月復課

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德國總理梅克爾。法新社
德國總理梅克爾。法新社

周三(4月15日)，德國總理默克爾宣布了防止新型冠狀病毒及其引發的疾病COVID-19傳播的下一階段計劃，包括逐步開放學校與小型商店，但嚴格的社交距離與衛生的管制措施則維持不變。

新聞發布會上，默克爾首先感謝國人遵守政府指示，並向每一個直接被病毒威脅到生命安全的人表示慰問，包括迄今在德國境內死於新冠肺炎的3,606人。

這位女總理警告，直到疫苗或解藥出現以前，人們都需要繼續用現在的方式生活。她說，德國目前的成果--醫療系統沒有超出負荷，疫情擴散看似得到控制，死亡病例也顯然度過了高峰期--只是「微妙的、中等的成功」。

默克爾公布的新規定如下：

  • 營業面積小於800平方米的零售商，在遵守現行社交距離規定的前提下得以恢復營業。

  • 在遵守嚴格防護措施的前提下，發廊在5月4日可以恢復營業。

  • 大型集會如音樂會或運動賽事在8月31日以前都禁止舉行。

  • 酒吧、餐館、日間托兒所、劇院和電影院將繼續關閉，直至另行通知。在可預見的未來，宗教集會也將被取消。

  • 學校將從5月4日開始陸續恢復上課，優先考慮小學或初中的應屆畢業生。預計恢復上課的學校必定要配合嚴格的衛生措施。

  • 在戶外必須與他人保持1.5米的安全距離的規定，以及任何人在戶外只能與一個人單獨會面(禁止聚會)的規定都將繼續實施。

  • 在商店中以及大眾運輸工具上，政府強烈建議人們佩戴口罩，但是並不強制。

  • 德國因應疫情加強的邊境措施預計將會繼續至少20天。

默克爾說，唯有衛生當局能夠更好地追蹤感染鏈的時後，才有可能「小步伐」的回歸正常生活。她也提到一個被建議使用的APP，主要功能是追蹤康復病患與健康人的動向。

民調: 多數德國人支持保持社交距離

此次新聞發布會之前，總理默克爾4月14日與科學專家咨詢了兩天，接著又在周三與德國16個州的領導人進行了會談。

在德國的聯邦制下，學校和衛生當局歸在州級政府的管轄，由於各州的疫情嚴重程度大不相同，聯邦政府在作出國家級的政策時有許多不同面向需要考慮。

例如，坐在默克爾身邊的巴伐利亞州州長馬庫斯-索德在新聞發布會上強調，幼兒園和小學維持封閉。至於巴登-符騰堡州，由於該州也是對經濟至關重要的汽車制造商保時捷和賓利總部的所在地，其領導人克萊奇曼(Winifried Kretschmann) 在會議前的一份政策文件中表示，避免第二次封城對經濟前景至關重要。

根據德國疾病控制機構羅伯特-科赫研究所(RKI)的說法，雖然每日新增確診病例的速度已經趨於平緩，但由於德國整體的確診人數已經太多，當局不應該放松管制措施。

位於柏林的衛生部表示，該國目前有1萬張重症加護病床和呼吸機可用。對此，羅伯特-科赫研究所也同意，如果新冠確診病例的數量沒有顯著增加，現有的設備足以應對危機。

目前，德國全國有超過13萬新冠確診病例，至今約有7.2萬名患者成功戰勝病毒恢復健康。根據民意調查機構 YouGov 周二進行的一項民調，大多數德國人支持暫時維持社交距離的管制措施。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 梅克爾

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