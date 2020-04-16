德國、紐西蘭、丹麥、台灣...防疫成績好的國家，領導人為什麼剛好都是女性？

摘要 1.美國商業雜誌《富比士》（Forbes）和《衛報》（The Gaurdian）近日都發布專欄文章，列舉全球多名在抗疫方面表現突出的領導人，清一色女性。 2.女性領導人，對疫情很早就提高警戒，也能展現同理心，成為安撫民眾的力量。

COVID-19疫情，是一場對各國醫療體系，還有各國領導者的「超級壓力測試」。

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）和《衛報》（The Guardian）近日都發布專欄文章，列舉全球多名在抗疫方面表現突出的領導人，包含德國總理梅克爾、紐西蘭總理阿爾登、冰島總理雅各斯多提爾、芬蘭總理馬林、挪威總理索伯格、丹麥總理弗雷德里克森......清一色都是女性，台灣總統蔡英文，也名列其中。

這些女性領導人，面對疫情危機，如何應對得宜，表現傑出？

早早面對真相、採取行動

根據《哈佛商業評論》（Harvard Business Review），女性領導人相較於男性，比較能夠意識到自身的弱點，不會產生過於自信的狀況。在面對未知狀況的時候，因為知道自己不足，更能提早作好更全面的準備，即使可能有點反應過度。

《富比士》專文指出，幾位女性領導人，對疫情的「真相」很早就保持高度警戒。像是德國總理梅克爾（Angela Merkel）很早就站在人民面前，冷靜地告訴國人，這隻病毒將會造成嚴重的疫情，「這個問題很嚴重，要認真對待。」她說。

面對流行病，梅克爾沒有慌亂，讓德國很早就開始篩檢，且篩檢能量高，根據《商業內幕》（Business Insider），柏林夏里特醫院病毒學研究所所長多李斯特（Christian Drosten）估計，德國每週要篩檢12萬人，也因此該國的新冠肺炎死亡率遠低於鄰近的歐洲國家。

而紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）同樣很早就採取行動，在紐西蘭全國只有6起確診時，她就果斷決策，要求入境紐西蘭的國人實施自我居家隔離，並禁止外國人入境。及早封鎖邊境，顯示她對疫情的高度警戒。《衛報》形容她果決的處事態度「清晰而友善」，一如她曾在聯合國致詞時說過，替紐西蘭定義的新價值「仁慈」。阿爾登展現她的溫柔而堅定的領導力，讓紐西蘭免於陷入病毒肆虐的困境。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。 法新社

迅速動作的還有總理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）領導的丹麥，是第一個宣布完全關閉公立學校和機構，並對社交聚會施加嚴格限制的歐洲國家之一。台灣總統蔡英文，也是敏銳反應的領導人。今年1月，當疫情有一點跡象時，她就採取124項措施來阻止它蔓延，如今仍不需封城，學校也沒停課，還是可以控制疫情。

多方利用資源，同理所有族群

《哈佛商業評論》指出，過去的社會一直想教導女性，不能太善良、太關心他人，這樣不適合做領導者，然而，這種想法是與現實不相符的。現代的領導力講求領導者和追隨者的情感連結，尤其在危急時刻，人們更希望獲得關懷和同理。幾位女性領導人，將此特質發揮得很好。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）去年當選後，成為世界上最年輕的國家元首。《富比士》在文中稱讚她在對抗疫情危機的過程中，充分發揮自己身為千禧世代的優勢。馬林帶頭利用社群媒體上的KOL作為發言人，利用新聞以外的管道，傳遞疫情相關的事實和資訊，觸及到更多年輕世代的人民。

另外，挪威總理索伯格（Erna Solberg）和丹麥總理弗雷德里克森則是為了讓小朋友也理解疫情，前者是利用電視直播和小朋友互動；後者則是開了一場「兒童限定」的記者會，回答所有孩子們對疫情的疑問。

這些做法，都讓領導人變得「親民」而非高高在上，也更有人情味，在疫情陰影下，成為一股暖流。

這波疫情中，男性領導人美國總統川普和英國首相強森的應對態度，受到不少批評。《CNN》報導，川普太過自傲，認為自己比各領域的專家懂得還多，經常口出豪語，讓人難以信服。而強森則是在疫情爆發初期試圖淡化其嚴重性，讓公眾陷入混亂及恐慌，最後甚至自己都染病，一度住進加護病房。

不過，《衛報》的文章特別點出，女性領導者在防疫上表現傑出，並不是因為「身為女性」。的確女性在高階職務上，必須比男性多努力2倍，才能被認真對待，但是「身為女性並不能自動使人更好地應對全球性大流行；也不會讓人自動成為一個更好的領導者。」

兩性的領導風格本就有異，面對危難時，不分性別，能否沉著的應對處理，多方合作同時不疏忽關心人民，才是展現領導力的唯一方法。

（參考來源：Forbes、The Guardian、CNN、Business Insider、Harvard Business Review）

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