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防疫也要監督國政 英國會下院準備以視訊方式開會！

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
英國國會下周重啟部分議事時，擬採視訊方式進行。法新社
英國國會下周重啟部分議事時，擬採視訊方式進行。法新社

路透報導，為了防疫，英國議會下周重啟部分議事時，大多會採視訊方式進行。

英國政府上月要求，議會將復活節假期休會提早一周，這是因為新冠肺炎疫情升溫，議員和工作人員繼續工作恐有感染風險。

自那之後，數位議員和大臣或者檢測呈陽性，或者因為出現症狀而自我隔離，其中包括首相強生，他一度送進加護病房，目前雖出院，還在休養當中。

但反對黨呼籲議會儘快開議以監督政府的疫情因應措施。截至16日上午，英國有近10萬人確診，超過1.2萬人不治。

下議院議長霍伊爾致函650位民選議員說：「部分議事虛擬進行的計畫進展良好。」

霍伊爾說，目前規畫對大臣的口頭質詢，包括首相答問環節在內，以及緊急質詢與聲明，都在線上進行並做直播。

根據霍伊爾，「這項挑戰的規模意味，必然有窒礙不順之處，但一旦有令人滿意且可永續進行的成績⋯⋯下議院可以考慮將擴大適用此一模式。」

議會裡部分委員會的議員已在復活節假期間，開始測試網路開會。

霍伊爾說，負責議會行政和常規運作的委員會本周將先討論這項提議，然後才在4月21日復會當天交國會考慮。

儘管部分議員仍需親自到場以通過此項提議，國會說，希望減少必要的出席人數，以切實遵守保持社交距離的防疫準則。

另外，霍伊爾也要求國會的數位技術團隊以「緊急事項」優先處理遠端投票系統，以便議員決定改變投票方式時，已準備就緒。

英國國會議員過去也曾暫時離開有數百年歷史的議會大廈：1858年「大惡臭」（Great Stink）期間，議會因為大量汙水排入泰晤士河致臭氣沖天而提早休會；二戰期間，德國空襲的威脅也曾迫使議會暫遷至附近建築；如今則是為了防疫走上網路空間。

英國 疫情 新冠肺炎 社交距離

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