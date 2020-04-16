南韓國會選舉文在寅大勝 執政黨和友黨獲6成席次

南韓15日舉行四年一度的國會選舉，16日初步開票結果出爐，總統文在寅所屬的執政黨「共同民主黨」因防疫有成，獲得壓倒性勝利，贏得過半席次。

南韓國會由300個席次組成，每屆任期四年，其中253席為直選，其餘47席為比例代表制。

執政黨共同民主黨和盟友共同市民黨拿下180席。最大在野黨未來統合黨和其姊妹黨未來南韓黨只拿下103席，剩餘17席則由其他第三勢力小黨包辦。這次是執政黨16年來首次贏得國會多數席次。

根據南韓選舉委員會（NEC）數據，本次投票率高達66.2%，創下1992年以來國會選舉最高紀錄。

南韓防疫措施嚴密，包括量體溫、保持一公尺距離、提供乾洗手、戴口罩和手套投票等等。連發燒和接受檢疫隔離的民眾，都有特別的投票所或者通信投票，保障公民權利。

南韓國會選舉引起全球矚目，因為這是新冠肺炎疫情爆發後第一個舉行全國選舉的民主國家，而且如期舉行。文在寅政府成功控制疫情，成為意外的勝選利器。

本屆國會選舉被廣泛視為對文在寅的公投，他在2017年5月當選後已任職近三年。

由於南韓經濟長期放緩以及前法務部長曹國牽涉的政治醜聞，文在寅支持率去年跌至30%。但是政府對疫情的危機處理改變公眾看法，最近的民調顯示，文在寅支持率高達50%以上。

執政黨曾保證，之後將把重點放在因應疫情爆發上，並盡可能減緩其對經濟的影響。

共同民主黨主席李海瓚選前表示，「我們將竭盡全力戰勝新冠病毒和經濟危機，以報答民眾對我們的支持」。

在可預見的將來，共同民主黨將能迅速通過一筆擬議的額外預算，挹注政府針對疫情的緊急救助資金。