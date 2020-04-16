南韓將為一般家庭發放急用金 設排富條款

南韓16日公布第二波追加預算，規模達7.6兆韓元（62億美元），將為中低收入戶家庭發放應急金，以因應疫情威脅到就業與薪資的情況。

這一波追加預算的規模高於原先規劃的7.1兆韓元，反映政府決定為家庭提供紓困。南韓財政部在聲明中表示，將透過電子現金、優惠券與其他方式，向1,480萬中低收入家庭發放急用金。

根據南韓媒體出口民調，南韓總統文在寅領導的執政聯盟15日顯然已贏得國會多數席次。勝選結果將讓文在寅有新的動能，可推動勞工相關政策。

南韓的新計畫將設排富條款，排除收入占前30%的家庭，直接金援中低收入家庭，例如四口一家的部分家庭將獲得約100萬韓元（約815美元，相當新台幣2.4萬元 ）。

南韓財政部表示，這次追加預算提案的資金將來自其他處節省下來的資金，而非透過新債發行。南韓數周前才通過規模11.7兆韓元的第一波緊急預算。政府上月也實施大規模債務擔保方案，協助小企業與金融市場度過危機。