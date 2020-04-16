「大外宣」惹不滿 法國、哈薩克 召陸大使抗議

繼非洲國家集體向中共抗議非洲人在廣州遭歧視後，法國、哈薩克近日也向中共表達抗議。中共駐法大使館企圖在法國推動大外宣，誇耀中國抗疫模式並批評西方國家處理不當，法國外長勒德里安前天召見中共駐法大使盧沙野，表達不滿；而一篇指哈薩克人「渴望回歸中國」的文章，引發哈薩克不滿，也召見中共駐哈薩克大使表達抗議。

據中央社，中共駐法大使館十二日於官網張貼一篇名為「把顛倒的事實再顛倒過來—一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」的文章。文中批評西方國家抹黑中國，並指控法國「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」。

勒德里安在新聞稿中首先提及自疫情開始後，「中法兩國保持互助，包括兩國間相互運送防疫物資」。然而，「中國駐法大使近日公開場合的立場，並不符合兩國良好的雙邊關係」。

勒德里安表示，「在召見時，清楚傳達我對中國駐法大使近日言行的不贊同」。據法媒表示，所指言行與中國大使館透過宣傳手段，誇耀中共抗疫「勝利」，同時批評西方國家危機治理有關。

日前，大陸「搜狐」等網上平台刊登了「哈薩克斯坦為何渴望回歸中國」一文，文中稱，「俄國趁機強占清帝國的土地，所以哈薩克斯坦才會歸了俄國」。在哈薩克的一個小鎮上，村民們堅持說自己是李白的後裔，還有一部分人說自己是漢族後裔，躲避戰亂來到這個地方，但他們「一心想回到中國。」

哈薩克外交部十四日也召見中共駐哈薩克大使張霄，表達對這篇文章的不滿，指文章內容與哈中兩國的多邊戰略夥伴關係精神不符。