想要見女友！澳洲男多次違反檢疫規定外出 被判入監一個月

一名澳洲男子屢屢違反檢疫規定，甚至偷溜去會見女朋友，15日被判入監1個月。35歲的強納森大衛（Jonathan David）從飯店逃生門開溜，雖然避過飯店人員，但是被監視器拍到。

他表示第一次違規是要出外覓食，幾小時後再度違規，表示思念女朋友。他從3月28起檢疫14天，原定本月13日可以自由，現在得在牢裡待一個月以及罰鍰2千澳元（約新台幣38,000元）。