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選民名冊完成更新 新加坡大選腳步將近
新加坡聯合早報網報導，星國選舉局今天宣布全國16個集選區和13個單選區的選民名冊已核實完畢。全國符合投票資格的選民共有265萬3942名。
由於正值病毒阻斷措施期間，選舉局文告說，民眾即日起可上選舉局網站，或透過電子政府密碼應用（SingPass Mobile）查核個人資料。選舉局網址是：www.eld.gov.sg。
隨著選民名冊完成更新，外界預料星國大選腳步將近。李顯龍總理上月底接受本地媒體訪問時曾指出，一旦選民名冊完成更新，他將對何時舉行大選再做判斷。
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