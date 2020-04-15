選民名冊完成更新 新加坡大選腳步將近

菲律賓祭出鐵腕的隔離防疫措施，頓失生計的底層人民因領不到分配的物資，紛紛走上街頭抗議！總統杜特蒂日前宣布，呂宋島的居民每天每戶只允許一人出門購買必需品，也指派多位前任高階軍事將領擔任指揮官...

2020-04-15 15:03