新冠肺炎加伊波拉 剛果民主國兩難

除了新冠肺炎外，還要擔心伊波拉再度流行！剛果民主共和國目前雖僅有74例新冠肺炎確診、5例過世，但連續42天沒有確診的伊波拉病毒在近日傳出3人確診、2人過世，讓原本要取消該國伊波拉公共緊急衛生事件的WHO再宣布維持緊急狀態，並呼籲國際社會援助該國伊波拉疫苗。

伊波拉死灰復燃

根據約翰霍普金斯大學的《新冠肺炎地圖》數據，目前非洲的疫情還不算太嚴重，以剛果民主共和國為例，目前傳出74例確診、5例死亡，不過當地長期受到伊波拉病毒的威脅，根據《半島電視台》報導，伊波拉從2018年爆發至今已帶走2276條人命。

雖然後來疫情在國際援助、無國界醫生等NGO的幫助下獲得控制，已連續42天沒有傳出確診病例，不過在10日、12日又傳出確診3人，其中2人皆於12日雙雙過世，這也讓原本要宣布緊急狀態解除的世界衛生組織（WHO）轉彎，認為針對伊波拉仍有維持「公共緊急衛生事件（PHEIC）」的必要。

遭病菌多重打擊

WHO發言人哈里斯表示，他們希望能夠增加疫苗的普及量，以保護當地高風險族群。《新科學人》也報導，當地安全、醫療資源缺乏，加上伊波拉病毒可以存活很久，原本WHO預估42天沒有再傳出確診就可以取消PHEIC的定義在當地可能不適用，還要再增加當地人接種疫苗的比例。

國際救援委員會專委莫格警告，當地的醫療環境匱乏，還要面對新冠肺炎與伊波拉，還有當地存在已久的人道問題，沒有水、糧食，完全是人間煉獄，她呼籲國際社會多幫助剛果民主共和國。

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