緊急狀態下還去酒店！日本雜誌踢爆國會議員鹹濕行徑

日本最新一期《週刊文春》重砲出擊，踢爆在野立憲民主黨眾議員高井崇志，在首相安倍頒布緊急狀態後，仍出入酒店接受性招待，並披露鹹濕細節。消息見報後，高井坦承不諱，15日提出申請退黨，為自己的輕率舉動負責。

《週刊文春》指高井於緊急狀態宣言頒布2日後的9日晚間，進入東京新宿歌舞伎町一棟住商混合大樓內的風俗店「X」。據指「X」不是一般的酒店（キャバクラ），而是性感酒吧（セクキャバ），允許小姐和客人貼身接觸，還提供濕吻等服務，女郎甚至還會穿上高中生制服接客。

根據《週刊文春》描述，「X」當時因緊急狀態而生意清淡，但高井嗓門很大，因此引人注目。消息人士表示，高井兩度指名的店內的A小姐，還興奮的說「怎麼有那麼可愛的女孩」，「好像小麻衣啊（まいやん，偶像團體乃木坂46成員白石麻衣）」。

消息人士稱，高井讓A小姐「坐到膝蓋上」，一直碰她的胸部，「濕吻是有的，還有更過激的濃厚接觸」。之後高井的身體不停震動，還說「要射了」、「整個褲子都是」。A小姐詢問「需不需要毛巾？」，高井還表示「不用」。

消息人士還透露，A小姐聽到高井說「想玩SM」等特殊要求，笑罵他「變態」，但高井不以為意，還說「這是最棒的讚美」、「好想當狗啊」。據指「X」原本提供40分鐘內多位小姐坐檯，但高井特別中意A小姐，最終加時到120分鐘。

高井崇志今年50歲，已婚，自東京大學經濟學系畢業後，先進入郵政省（現總務省）擔任國家公務員，曾任參議員秘書，三次當選眾議員。消息經《週刊文春》披露後，立憲民主黨黨團開會聽取本人陳述。高井對此坦承不諱，對於自己的輕率舉動感到抱歉和反省，並主動提出退黨為這起風波負責。