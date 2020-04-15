菲律賓鐵腕隔離 糧食分配引民怨

菲律賓祭出鐵腕的隔離防疫措施，頓失生計的底層人民因領不到分配的物資，紛紛走上街頭抗議！總統杜特蒂日前宣布，呂宋島的居民每天每戶只允許一人出門購買必需品，也指派多位前任高階軍事將領擔任指揮官，落實鐵腕隔離。但政府分配糧食的效率不彰，導致昆頌市的民眾上街抗議。

底層人民頓失生計

根據《半島電視台》報導，菲律賓總統杜特蒂3月17日宣布，菲律賓最大的呂宋島實施強化社區隔離，大眾運輸停擺，公司行號暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品，並在城市的邊界設立檢查哨。為了補償人民的經濟損失，政府曾撥出2,000億披索，但因行政程序繁複和各單位權責不明，執行成效並不彰。

不少人批評政府鐵腕的隔離措施，頓失生計的底層人民幾乎不可能遵守隔離規定。菲律賓人民律師聯盟的律師孔蒂表示，底層人民大多從事建築業或街頭販賣的生意，當他們失去收入，並被安置在擁擠的拘留所時，不但衛生條件糟糕，連社交距離都沒辦法維持，豈不是違背了社區隔離阻絕病毒傳播的目的？

據菲律賓國家警察的統計，隔離實施的前11天共逮捕42,826人。國家警察的副科長吉列爾莫指出，本來警方打算從寬處理，但根據後來的評估，一旦放鬆管制，違反宵禁的民眾將會持續上升，因此才選擇嚴厲執法。

指派前軍官領導

昆頌市長貝爾蒙特近來飽受批評，因糧食分配不均且速度太慢，昆頌市的警察盧多維卡坦言，在7,000個需要援助的家庭中，僅配送了2,500個。

《CNN》指出，1日昆頌市的街頭出現21位民眾，要求政府盡快分配糧食，旋即遭到警方逮捕，對此杜特蒂強硬表示：「我會毫不猶豫命令士兵射殺。」5日更有一位63歲男子因拿鐮刀追砍醫護人員而遭警方擊斃。

為了落實鐵腕的隔離措施，菲律賓政府指派多位前任高階軍事將領擔任指揮官。國防專家庫斯托迪奧認為，雖然軍隊可以肩負運送大量防疫物資的工作，但對於處理人民因隔離造成的不便，可能會適得其反，衛生部的角色反而消失了。目前菲律賓一共5,223例確診，335例死亡。

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