香港油輪遭伊朗扣押 強行登船後釋放

美聯社報導，英國海事貿易行動組織（UKMTO）指出，美國和伊朗情勢緊張之際，一群武裝男子14日登上一艘停靠在伊朗靠近荷姆茲海峽的香港註冊油輪「SC Taipei」號，該油輪遭到扣押不久後放行。

沒有人立即宣稱對此扣押負責，但外界懷疑為伊朗革命衛隊所為。伊朗官員及官媒並未立即承認、美軍在巴林的第五艦隊也沒有回應評論要求。

此前，私人海上情報公司Dryad Global警告，近幾天荷姆茲海峽發生可疑事件。全球五分之一的原油輪都經過此地運輸，部分油輪先前也在緊張情勢中成為目標。

這起油輪扣押事件發生在伊朗Ras al-Kuh海岸附近。UKMTO在一份警告中表示，「油輪停泊在岸邊時遭一群武裝男子登船」。UKMTO說，「所有在附近的船隻應保持警覺，並通報任何事件」，敦促船隻「謹慎行事」。

UKMTO後來表示，該油輪已被釋放，船長取回控制權，但並沒有交代細節。

首先發出可疑活動警告的Dryad Global指出，該船為正前往沙烏地阿拉伯的「SC Taipei」號。Dryad Global指出，船上22名船員皆為中國大陸籍，但未說明如何得知此訊息。

根據MarineTraffic網站，SC Taipei號衛星追蹤器顯示，油輪出現在伊朗海岸附近的警戒區域。

儘管聯合國資料庫列出與上海傲興船舶管理公司有關的船東郵件轉發地址，但無法立即聯繫到船東。

美國國務院3月制裁傲興船舶管理公司，理由是該公司雖然知道美國制裁伊朗，仍與伊朗進行購買、取得、銷售、運輸及行銷伊朗石化產品的重大交易。