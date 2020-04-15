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投書批法養老院員工見死不救 巴黎召見中國大使抗議

德國之聲 / 德國之聲

法國外交部周二(4月14日)表示，已召見中國大使，抗議北京駐巴黎大使館就新冠狀病毒疫情發表的一系列爭議言論。

外交部長勒德裡安 (Jean-Yves Le Drian)在一份部內聲明中說:「我在今天上午召見這位大使，明確表示不贊成最近的某些言論。」他補充說，這些言論不符合法中雙邊關係的 "質量"。

中國駐法大使館近幾周來一直在進行高調的的公關宣傳，吹捧中國抗疫成功，同時批評西方國家對危機的處理方式。

中國大使館4月12日在其網站上發表了一篇長文，題為《還原被歪曲的事實:一名中國駐巴黎外交官的觀察》。

一未不具名的中國外交官尖銳批評西方國家對新冠病毒疫情反應遲緩，甚至指責法國養老院的工作人員 「一夜之間拋棄了自己的工作...........讓病友們在飢餓和疾病中死去」。

這番話引發法國不分黨派人士的憤怒，紛紛為養老院員工辯護。

外交部長勒德裡安說:「不容與在此時論戰。法國正在努力整合、團結和盡全力與國際合作。」他強調:「中法兩國之間的對等聲援行動證明了我們希望以合作的方式面對疫情。」

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 法國

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