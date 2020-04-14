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抗新冠威脅 東協擬成立共同基金

聯合報 / 編譯林奕榮／綜合報導
東協與中國大陸、日本、南韓十四日舉行視訊特別峰會，討論共同應對新冠疫情。圖為十三日泰國曼谷的華南蓬火車站候車室空空蕩蕩。 （中新社）
東協與中國大陸、日本、南韓十四日舉行視訊特別峰會，討論共同應對新冠疫情。圖為十三日泰國曼谷的華南蓬火車站候車室空空蕩蕩。 （中新社）

東南亞國家的疫情持續升高，東協與中國大陸、日本、南韓（東協加三）十四日舉行視訊特別峰會，討論成立一檔共同防疫基金，應對新冠疫情。

泰國政府發言人表示，總理帕拉育強調，沒有哪個國家能夠獨自對抗威脅。帕拉育提議成立一檔基金，對抗疫情帶來的持續威脅。這檔研議中的基金規模尚不清楚，但資金將用於採購檢測試劑盒、個人防護用品和醫療設備以及支持藥物和疫苗研發。

新冠疫情已迫使東南亞許多大型經濟體停擺，新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國紛紛採取一系列封鎖措施。印尼確診人數已逾四千八百人。東協輪值主席國越南表示，截至十三日，東協國家的確診病例已接近兩萬例，感染新冠肺炎病故人數則已逾八百八十人，東協今年的經濟成長率，料將由百分之四點七下滑至百分之一。

菲律賓的確診病例數超過五千人，在南亞國家中最高，菲國總統杜特蒂支持泰國的共同防疫基金提案。他表示，目前的狀況是「一場正在蔓延的災難」，地區伙伴應迅速展開合作。

杜特蒂說：「我們面臨的挑戰超越國界，沒有人可以獨善其身。」他說，糧食安全是當務之急，特別是確保稻米供給。

馬來西亞總理慕尤丁則呼籲，召開地區性經濟部長級緊急會議，以研議復甦計畫，消除對糧食和教育問題的擔憂。

世界銀行和國際貨幣基金（ＩＭＦ）也呼籲全球團結應對這場公衛危機。各國財長和央行官員將參加本周世銀和ＩＭＦ的視訊會議，試圖應對這波大蕭條以來最嚴重的全球經濟衰退。

ＩＭＦ總裁喬治艾娃日前表示：「擁有較多資源和政策空間的國家，必須採取更多行動；資源有限的國家需要更多援助。」

ＩＭＦ和世銀已透過廿國集團（G20），敦促全球領導人減免最貧窮國家債務計畫。

東協 疫情

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