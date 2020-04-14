危機當前 教宗提議全民基本收入

面對新冠肺炎疫情帶來的衝擊，天主教教宗方濟各（Pope Francis）認為，全民基本收入（UBI）應當成為考慮選項。

方濟各12日致函世界人民運動大會（WMPM）表示，現在應當考慮全民基本收入。「許多人每日勉強糊口，缺乏任何法律保障。包括街攤小販、拾荒者、小農、建築工人、各種照護員等，對非正職、自僱或從事庶民經濟的勞工而言，沒有穩定收入挺過嚴峻的景況…封鎖禁令讓人愈發難以過活。」

方濟各指出，疫情衝擊全球人民，但上述民眾遭遇的打擊高出一倍。隨著社交距離和經濟疑慮導致數百萬民眾失業，無條件全民基本收入的話題再度回到檯面上。

因應新冠疫情，數個國家正向國民免費發錢。美國中低收入民眾本周起將獲發1,200美元刺激津貼；加拿大推出每月2,000加幣（1439.8美元）的救濟補貼，民眾最多可領四個月；西班牙經濟事務部長表示，正研擬實施一種全民基本收入計畫。

不過，部分人士主張，在危機爆發之際，向個人提供限額現金補貼行之有理，但全民基本收入正常時候依舊是不切實際，原因是成本過高。