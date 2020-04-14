東協加3特別峰會 研議成立聯合基金應對新冠疫情

東南亞國家的疫情持續升高，東協與中國大陸、日本、南韓14日透過視訊召開特別峰會，討論成立一檔聯合基金，共同應對新冠疫情。

泰國政府發言人表示，總理帕拉育強調，沒有哪個國家能夠獨自對抗威脅；帕拉育提議成立一檔基金，對抗疫情帶來的持續威脅。這檔研議中的基金規模尚不清楚，但資金將用於採購檢測試劑盒、個人防護用品和醫療設備以及支持藥物和疫苗研發。

東南亞許多大型經濟體已經停擺，新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國紛紛採取一系列封鎖措施。印尼確診人數已逾4,500人。

菲律賓總統杜特蒂支持這項提案，他表示，目前的狀況是「一場正在蔓延的災難」，該地區應與合作伙伴迅速展開合作。

杜特蒂說：「我們面臨的挑戰超越國界，沒有人可以獨善其身。」他說，糧食安全是當務之急，特別是確保稻米供給。

馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）呼籲，召開一次地區經濟部長級緊急會議，以制定復甦計畫，消除對糧食和教育問題的擔憂。