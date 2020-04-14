影／距核電廠只剩1公里！空拍揭車諾比大火情勢危急

烏克蘭境內的森林大火延燒超過1周，距離已廢棄的車諾比核電廠只剩1公里。有關單位指狀況獲得控制，但當地旅遊業者拍片強調情勢危急，「綠色和平」俄羅斯分部13日也警告，火勢可能引發輻射擴散。

從空拍影像可看到，核電廠周邊30公里的強制疏散區地面被祝融經過，還有樹木悶燒留下的焦黑樹樁。烏克蘭緊急狀況署表示，輻射水平並未出現變動，強制疏散區重要場所都沒有受到威脅。

不過，當地旅遊業者葉密利亞恩寇（ Yaroslav Yemelianenko）卻在臉書貼出影片，指火勢現已抵達廢棄城市普里皮亞季（Pripyat），從車諾比核電廠新安全圍阻體就可目擊伴隨著濃煙的大火，還指控政府試圖掩蓋嚴峻的局勢。

「綠色和平」俄羅斯分部表示，火場比官方宣稱要大上一千倍。13日衛星影像顯示，最大野火的面積已達34000公頃，第二場森林大火占地達12600公頃，距離「整個車諾比區最高度活躍放射廢棄物所在」只剩1公里。

「森林仍有著放射性核種，代表樹木遭到汙染。這就代表森林大火出現時，放射性核種會隨著煙霧和其他燃燒生成物被風吹散，其中就包括銫-137。」「綠色和平」俄羅斯分部能源計畫主任阿利莫夫（Rashid Alimov）表示：「我們希望14日的雨能夠改善現況。」