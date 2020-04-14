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歐洲澳洲逾百名人發公開信：疫情顯示中共統治危害全球
英國衛報報導，歐洲與澳洲一百多名學者、國會議員和名人簽署一封公開信，批評中國大陸政府在全球新冠肺炎疫情中的角色。這封信向「中國人民和中國國內外的朋友」喊話說，現在影響全球的疫情「是你們之中許多人容許和支持數十年的政權造成的」。
這封信14日在香港網路媒體「香港自由新聞」發表。信中說：「我們永遠不可以忘記，中國的車諾比時刻是自找的。」
信中寫道：「這場蔓延全球的疫情迫使我們所有人面對不願面對的真相：中華人民共和國持續的一黨專制統治藉著把包括人民健康在內的所有生活面向政治化，危害到每一個人。」
信中說：「與其相信中共的意圖，並接受建制派學者對這個黨國體制的政策不加批評的同意態度，我們應該更加注意所謂『非官方』中國的聲音。」
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