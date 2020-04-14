疫情不斷升溫！泰王國慶返泰1天 又飛瑞士搞失蹤

泰國新冠肺炎疫情不斷升溫，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）先前遭爆為避免感染，帶著自己的20名後宮佳麗入住德國四星級飯店避疫。近日又傳出泰王在泰國國慶日（4月6日）短暫回去露臉一天後，又跑去瑞士避難，現在沒有人知道他到底在哪，讓泰國民眾大感不滿。

綜合外媒報導，現年67歲的泰王在本月4日從德國慕尼黑機場飛到瑞士蘇黎世和王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）會合，並在5日從瑞士搭機返泰。據悉，泰國為了防疫早已禁止各國客機入境，但因為是泰王所以特別放行。

泰王回泰國並非要坐鎮防疫穩定民心，而是因為身為國王必須參加國慶日，當天露臉後就立刻搭飛機再度前往歐洲。而泰王在抵達蘇黎世後就杳無音訊，目前沒人知道他的去向。且泰國民眾即使不滿也不能公開指責王室，因為泰國儘管實施君主立憲制，但王室地位仍十分崇高，因此冒犯王室的民眾最高可處15年有期徒刑。