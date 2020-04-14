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首例死亡、近600人確診 羅斯福號越南行原可取消為何仍照計劃？

世界日報 / 編譯林育正／綜合13日電
美國航空母艦羅斯福號3月5日訪越南峴港。 歐新社
美國航空母艦羅斯福號3月5日訪越南峴港。 歐新社

海軍「羅斯福號」(USS Theodore Roosevelt)航母13日出現第一起新冠肺炎死亡案例；羅斯福號這趟前往越南峴港而染疫，任務原本可取消，但仍依計畫執行，形同以染疫風險換取軍事戰略目的。

該名死亡的水兵在30日確診，住進關島海軍醫院加護病房，急救後仍無法挽回性命。海軍證實，羅斯福艦92%官兵已接受檢測，近600人為陽性。

為防範中國在亞洲日漸強大的影響力，羅斯福號訪問越南的任務，是為展現美國在亞太地區的決心和制衡勢力。

但華盛頓智庫戰略與預算評估中心的克拉克(Bryan Clark)說：「越南是美國反制中國重要的夥伴。我敢說海軍以軍人感染新冠肺炎的風險，換取強化地緣政治的關係利益。」

此次行動由印太司令部批准，太平洋艦隊司令阿基里諾(John Aquilino)當時與駐越大使和越南官方進行協調，表示以當時的狀況做出最終決策。

儘管3月進行敦睦之行時，越南確診案例不到20餘件，峴港更無人確診；但越南與中國相鄰，羅斯福號於1月中由聖地牙哥出發時，新冠肺炎疫情已爆發。

海軍官員透露，當時內部討論任務是否該因疫情取消；但經過好幾個月的計畫，美越雙方都希望照常進行。

伊利諾州民主黨聯邦參議員，同時也是軍事委員會成員的譚美(Tammy Duckworth)說：「停靠越南是戰略考量，但水兵其實不必下船。」

羅斯福號有近5000名官兵，靠港期間越南確診人數翻倍，當時還有至少30名水兵和兩名確診英國人下榻同一間飯店。但在上船前檢驗結果為陰性，不過隨後醫官篩檢出三人確診。緊張的情緒在船上爆發，確診人數也一路上升，水兵說：「我們花很多時間進行消毒，包括鍵盤、門把，但只能為最快的情況作打算。有些人看著新聞報導疫情在美國爆發，更感到害怕；深知在艦上不管如何預防，都有感染的可能。」

之後艦長克羅齊爾因內部有關官兵染疫的備忘錄外洩，而被海軍代理部長莫德利(Thomas Modly)撤換，但艦長的行為受到全艦官兵讚賞。

海軍至今無法確定感染源，但有可能是曾降落在航母上的飛行員傳染。

越南 海軍 新冠肺炎

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