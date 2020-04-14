日圓和澳幣等商品貨幣走升 美元指數在交投清淡中小跌

日圓和大宗商品貨幣逢假期清淡交易中上漲，美元指數（DXY）走低。歐洲市場逢復活節假期休市。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌0.1%至99.348。歐元兌美元受定盤相關拋售拖累一度跌幅高達0.4%，至1.0893，然後回穩。美元兌日圓一度下跌0.9%至107.50，追隨美國股市的跌勢，並受到黃金上漲影響。

英鎊兌美元走升0.6%，英國首相強生出院的消息後一度上漲0.7%。在英國首相康復之際，英國將考慮延長防疫封鎖期。

澳元兌美元在交叉盤相關買盤和銅價上漲的推動下，盤中最高上漲1%至0.6409，為3月12日以來的最高價位。