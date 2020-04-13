受疫情衝擊 南韓3月失業救濟金創新高

南韓政府3月對失業者或求職者發放的失業津貼，逼近9,000億韓元（7.38億美元），改寫歷史新高，顯現新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

韓聯社報導，根據南韓就業勞動部13日公布的數據，政府3月向找不到工作的民眾發放8,982億韓元的失業津貼，較去年同期激增40.4%。上次南韓在2月創下歷史紀錄，發放失業津貼金額為7,819億韓元。

資金源自於就業保險基金的求職者津貼（又名失業津貼），涵蓋提早就業獎助津貼及失業福利。自雇者、自由業者及從事特殊職業者，則不具申領失業救濟金的資格。

就業勞動部表示，上月約15.6萬人申領求職者津貼，比去年同期增加24.8%，反映多數失業者是受新冠肺炎疫情的衝擊。

根據就業勞動部，醫療照護與社福工作者占申領失業救濟金最大宗，達3.5萬人，其次為製造業的1.9萬人、營建業的1.6萬人，批發零售業和教育服務業也分別有1.5萬人。