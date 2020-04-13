英媒：中國限制發表有關病毒起源的學術報告

（德國之聲中文網）《衛報》的這篇文章中所指的中國兩所大學分別為復旦大學信息科學與工程學院以及中國地質大學（武漢）科學技術發展院。在這兩所高校相關學院的網頁上分別可以找到一份"關於加強新冠肺炎科研論文發表管理工作的通知"。

通知中指出，有關"病毒溯源相關的論文要從嚴從緊管理 " ，此類論文均"必須經過校學術委員會審核，重點審核論文的真實性以及是否適合發表。審核通過後，學校向科技部報告，科技部審核通過後才能發表"。另外，"其他與新冠肺炎疫情相關的論文要由所在學院學術委員會進行評議"，且在備案後才可以投稿。復旦大學網頁上刊登的《通知》裡還包括一條"論文發表要守住生物安全底線，涉及人類遺傳資源管理的事項要嚴格按規定審批"。中國地質大學（武漢）科學技術發展院等網頁上顯示刊登的這則通知最後一次修改的時間為4月5日。復旦大學刊登的通知從網址上看為4月9日刊發。

美國有線新聞網（CNN）也關注到這一話題。一位不願意透露真實姓名的中國學者在接受CNN采訪時表示，中國實行這樣的措施會讓科學研究受阻。他認為中國政府想控制輿論，把新冠肺炎源頭描繪成不是來自中國。他說："我認為，他們不會接受任何客觀研究，藉此調查新冠肺炎的起源。 "

香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今年2月曾聯同中國內地多名專家學者共同在《新英格蘭醫學雜志》發表有關新冠肺炎臨床診斷的研究論文。他在電話接受CNN采訪時表示，當時發表學術論文的過程十分簡單順暢，"沒有任何限制"。他說：" 我不知道是否是因為一些研究人員在中國國內發表了一些被認為敏感的文章。 （我不確定）是否（限制的出台）是因為後來關於病毒起源的爭論的出現，這讓不敏感的論文也變得敏感。 "

澳大利亞莫納什大學中國問題學者凱大熊（Kevin Carrico）在接受《衛報》記者采訪時說："他們（中國政府）正在試圖把一場大規模災難轉化描述為一場政府什麼都做對了的災難，而且政府還為世界贏得了准備應對的時間。"

自從新冠病毒疫情在武漢爆發以來，包括實驗室病毒洩露說、生化武器說在內的各種陰謀論甚囂塵上。2月18日權威醫學雜志《柳葉刀》（The Lancet）發表了一封由27名國際知名的醫學、公共衛生專家發起聯署的公開聲明。聲明中稱："國際間迅速、公開和透明的信息共享正在受到有關病毒起源的謠言和不實信息的威脅。 " 聯署學者指出，各國科學家的多方論證顯示，新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源是野生動物。

除了民間流傳的各種陰謀論，中美兩國之間也互打口水戰。美國總統特朗普數度在推特上以"中國病毒"來形容新冠病毒，而中國外交部發言人華春瑩則是上周六在推特上發文指控美國除了沒協助中國抗疫外，還將中國作為新冠疫情的代罪羔羊。 中國駐美大使崔天凱上個月在接受美國媒體采訪時表示，世界應該讓科學家來解釋新冠病毒的起源，他重申由記者或外交官來試著揣測病毒的起源是一件殺傷力很大的事。

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