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影／不甩防疫趴趴走？印尼小鎮扮鬼 鎮民乖乖宅在家

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
印尼中部爪哇省（Java）小鎮坎古，一個人口僅5000人的社區Sukoharjo，有義工團體想出在晚上扮鬼嚇人的方法，希望藉此讓民眾乖乖待在家中，為新冠肺炎防疫盡一分心力。路透
印尼中部爪哇省（Java）小鎮坎古，一個人口僅5000人的社區Sukoharjo，有義工團體想出在晚上扮鬼嚇人的方法，希望藉此讓民眾乖乖待在家中，為新冠肺炎防疫盡一分心力。路透

印尼新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，當局也跟著升級防疫措施，印尼中部爪哇省（Java）小鎮坎古，一個人口僅5000人的社區Sukoharjo，跟隨政府防疫政策呼籲民眾減少外出與集會，但總有些民眾不聽話，於是有義工團體想出在晚上扮鬼嚇人的方法，希望藉此讓民眾乖乖待在家中，為新冠肺炎防疫盡一分心力。

提出這別出心裁的妙招的義工團體強調，他們是與警方一起合作執行，從四月初起，兩名義工包裹在白布裡，裝扮成當地著名傳說鬼怪婆娑鬼，在社區裡學殭屍跳動，希望民眾因此乖乖待在家裡。

結果沒想到，這些假殭屍卻成了網紅現象，反吸引更多民眾在晚間跑出門，就只為了看一眼。為此，推行單位只好不再固定派出殭屍巡邏，而是改走游擊戰措施，每周隨機選幾天出動殭屍。

義工組織表示，扮鬼嚇人的措施雖然可見成效，但仍有不少青少年無視勸導，聚集在街道上玩樂，並指出當地民眾還是缺乏防疫意識，只想要過正常生活，因此不願遵守政府指示。

印尼12日新增399例新冠肺炎確診，創單日最多紀錄，累計4241例，新增46人死亡，累計373人死亡。

新冠肺炎 義工 印尼

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