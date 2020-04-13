義大利拒難民上岸 船上隔離成人球

拒絕難民入境，先在船上隔離，人權成隱憂！義大利近日宣布不再開放難民上岸，若要上岸得在其他船先隔離14天，經評估後才能下船。同樣是難民熱點的地中海島國馬爾他也因為防疫而禁止難民上岸，引發至少13個人權團體不滿，呼籲至少讓老弱婦孺上岸接受照顧，否則這些難民將成為疫情與戰亂下的人球。

難民無法上岸獲照護

根據《半島電視台》報導，義大利政府的運輸部近日發表聲明，由於防疫緣故，將禁止任何難民上岸，如果要上岸要先移動到另一艘船上進行隔離後，才能「評估」是否要讓他們上岸，否則這也會讓當地醫療機關負擔過重，而這項將持續到7月31日的禁令卻尚未公布細則，引發外界質疑。

國際難民組織官員索達表示，目前地中海難民的狀況非常慘，今年已經有241人試圖從非洲偷渡到歐洲而過世，而利比亞海警隊、馬爾他面對這些難民卻都擺出拒收姿態，這些難民只能一直待在船上，但難民中有許多是亟需照護的老弱婦孺，甚至是孕婦，都將會是防疫中遭到犧牲的族群。

人權應超越防疫

尤其馬爾他的決策更讓13個人權團體不滿，批評馬爾他借防疫之名拒收難民，在人權團體的聲明中提到，他們也了解馬爾他可能會面對醫療資源困難等處境，但也要針對這些弱勢人口提供庇護，「人權是超越利弊考量的事情」。

《阿拉伯週報》提到，隨著利比亞內戰仍不見明顯停戰現象，加上境內可能因為戰火成為防疫破口，讓許多移民不顧禁令、利比亞海警的封鎖仍持續逃向歐洲，但義大利、希臘等國家也紛紛因為疫情的關係拒絕難民上岸，這也讓外界擔心難民在防疫中成為各國推託的弱勢族群。

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