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蘇格蘭美女冰壺選手重操舊業 再當護士投身抗疫前線
英國蘇格蘭冰壺選手維琪．賴特（Vicky Wright）去年夏季離開外科病房，勇於追求奧運夢，未料近日碰上新冠肺炎疫情大爆發，她毅然決然重返護士崗位，為防疫獻出一份心力。
英國獨立報報導，現年26歲的賴特不到兩周前還是一名全職運動員，備戰參加加拿大女子冰壺世錦賽，以爭取出戰2022年北京冬季奧運會的資格。
賴特曾在英國公醫體系國民健保署（NHS）做過5年外科護士，看到疫情重創英國後，她的夢想很快就被責任感取代。現在賴特唯一想做的，就是到史特靈附近的福斯谷醫院擔任一般外科病房護士，因為她知道還有一場更重要的戰役要打。
賴特表示，「體育不會有生死攸關的局面。在NHS工作讓我腳踏實地，並帶給我不一樣的人生觀」。
她說，「在冰壺賽事中，沒接到一次石壺不會有人死。我知道我要去的地方就是回去上班。我所能做的就是抱持樂觀希望，並專注在身為護士，該如何照顧需要幫助的人」。
英國許多運動員都和賴特一樣，他們的計畫因疫情爆發而打亂，因為數百場全球賽事都被迫取消和延期，包括2020年的東京奧運和帕奧會都已延至2021年。
賴特雖然對加拿大冰壺錦標賽的停辦感到失望，也對受影響的運動員表示同情，但她認為延後舉辦才是最佳辦法。她說，「我們眼下必須面對此一問題，並保護自己健康，要知道運動是排在第二順位」。
賴特表示，「這是個特別的位置，這完全是特別待遇。我能實現自己的體育夢，也能繼續從事我真正熱愛的護理工作」。
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