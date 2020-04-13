快訊

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇格蘭美女冰壺選手重操舊業 再當護士投身抗疫前線

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
受疫情影響，賴特重操舊業，重返護士崗位救人。截自推特（@VickyWright14）
受疫情影響，賴特重操舊業，重返護士崗位救人。截自推特（@VickyWright14）

英國蘇格蘭冰壺選手維琪．賴特（Vicky Wright）去年夏季離開外科病房，勇於追求奧運夢，未料近日碰上新冠肺炎疫情大爆發，她毅然決然重返護士崗位，為防疫獻出一份心力。

英國獨立報報導，現年26歲的賴特不到兩周前還是一名全職運動員，備戰參加加拿大女子冰壺世錦賽，以爭取出戰2022年北京冬季奧運會的資格。

賴特曾在英國公醫體系國民健保署（NHS）做過5年外科護士，看到疫情重創英國後，她的夢想很快就被責任感取代。現在賴特唯一想做的，就是到史特靈附近的福斯谷醫院擔任一般外科病房護士，因為她知道還有一場更重要的戰役要打。

賴特表示，「體育不會有生死攸關的局面。在NHS工作讓我腳踏實地，並帶給我不一樣的人生觀」。

她說，「在冰壺賽事中，沒接到一次石壺不會有人死。我知道我要去的地方就是回去上班。我所能做的就是抱持樂觀希望，並專注在身為護士，該如何照顧需要幫助的人」。

英國許多運動員都和賴特一樣，他們的計畫因疫情爆發而打亂，因為數百場全球賽事都被迫取消和延期，包括2020年的東京奧運和帕奧會都已延至2021年。

賴特雖然對加拿大冰壺錦標賽的停辦感到失望，也對受影響的運動員表示同情，但她認為延後舉辦才是最佳辦法。她說，「我們眼下必須面對此一問題，並保護自己健康，要知道運動是排在第二順位」。

賴特表示，「這是個特別的位置，這完全是特別待遇。我能實現自己的體育夢，也能繼續從事我真正熱愛的護理工作」。

英國蘇格蘭冰壺選手維奇．賴特（Vicky Wright）。截自推特（@VickyWright14）
英國蘇格蘭冰壺選手維奇．賴特（Vicky Wright）。截自推特（@VickyWright14）

英國 東京奧運 疫情

延伸閱讀

和川普唱反調？ 英國捐款千萬給世衛

慰勞抗疫醫護 福壽集團送台中海線兩醫院百萬元物資

逾萬人染疫死！英國殯葬業崩潰：屍袋不夠用 只能以床單裹屍

網球／抗疫也要爭平等 比莉珍金：女性不該鬆懈

相關新聞

蘇格蘭美女冰壺選手重操舊業 再當護士投身抗疫前線

英國蘇格蘭冰壺選手維琪．賴特（Vicky Wright）去年夏季離開外科病房，勇於追求奧運夢，未料近日碰上新冠肺炎疫情大...

檢疫出包燒錯人！日本「被強行火化」的誤判喪葬風波

「病毒檢體到處噴？死者遺體胡亂燒？」日本愛知縣考量地方疫情日趨嚴重，上周才自行宣布進入緊急狀態，沒想到12日就發生「PCR檢測失誤」，導致24名應該是陰性的病例，被誤判成陽性的武漢肺炎確診患者；之中更有一人病逝後，遺族連最後一面都無法見到，就因先前誤以為是陽性而迅速火化。然而這起誤判事件，並非是出於PCR檢測精度的問題，而是在基因抽取的檢驗過程中，把陽性患者的檢體不小心灑出飛散、混到其他樣本裡造成檢體汙染。這個人為疏失讓愛知縣政府在12日深夜出面謝罪道歉，但憤怒的輿論也擔憂質疑：是不是地方政府醫療的檢測人力與能量，已經嚴重匱乏？

消毒酒精缺很大！日准許醫院用高酒精濃度的酒當替代品

日本放送協會（NHK）13日報導，厚生勞動省已通知全日本醫療機構，在萬不得已情況下可使用高酒精濃度的酒作為代替品使用。由...

大陸嚴控新冠病毒溯源論文 國務院審查通過才能投稿

CNN報導，中國大陸當局開始嚴格控管研究新冠病毒起源的論文，這類論文要經過三層審查，最高到國務院層級，審核通過後才能投稿...

安倍籲待在家推文遭批 按讚數卻逾37萬創新高

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，首相安倍晉三昨天在推特發文並附上影片，呼籲民眾待在家中。雖然這...

土耳其封城爆麵包之亂 內政部長辭職被慰留

土耳其總統厄多安周日（12日）拒絕接受內政部長索魯（Suleyman Soylu）請辭。索魯上周五晚間為了防疫，突然宣布兩小時後、自周六子夜起全國各大城封城48小時，引發被稱為「麵包之亂」的恐慌性搶購潮，遭外界猛力抨擊。

英國擬推「免疫通行證」難度高

英國政府想發「免疫通行證」（immunity passport）做為短期內解除居家避疫令的方式，但實行起來很複雜。

奈及利亞駐中使館 否認大使為歧視非裔鞠躬道歉

中國駐奈及利亞大使館官網昨天發表聲明，否認大使周平劍日前應約與奈及利亞眾議院議長格巴賈比亞米拉（Femi Gbajabi...

遇危機方知國力強 威廉王子暖語安民心

新冠肺炎肆虐全球，英國死亡案例今天飆破1萬之際，威廉王子透過辦公室發出聲明表示，英國在危機時期最能發揮本領。這是英國王室...

引發麵包之亂！土國內政部長奉總統令封城 請辭未獲准

土耳其總統厄多安周日（12日）拒絕接受內政部長索魯（Suleyman Soylu）請辭。索魯上周五晚間為了防疫，突然宣布...

偷檢測套組幫人快篩 中國男子在秘魯被捕

秘魯首都利馬警方今天逮捕一名中國男子，原因是他以竊自衛生當局的檢測器具，違法對民眾進行2019冠狀病毒疾病快...

越南憂群聚感染 寶成：已實施人員分流

彭博報導，胡志明市以顧慮新冠肺炎疫情爆發為由，正徵詢越南總理同意，暫時關閉最大運動鞋製造商寶成工業位於當地子公司寶元越南...

熱門新聞

梅根傳將投出震撼彈 收4千萬爆退出皇室內幕

國際油價開盤大漲又急轉下跌 OPEC+達成歷史性減產協議

各大產油國達成協議 5月起每天減產970萬桶

日本將撥22億美元助企業撤出中國 美國籲響應

採購大陸口罩不符合醫用標準 芬蘭官員辭職

越南憂群聚感染 寶成：已實施人員分流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。