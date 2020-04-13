引發麵包之亂！土國內政部長奉總統令封城 請辭未獲准

土耳其總統厄多安周日（12日）拒絕接受內政部長索魯（Suleyman Soylu）請辭。索魯上周五晚間為了防疫，突然宣布兩小時後、自周六子夜起全國封城48小時，引發被稱為「麵包之亂」的恐慌性搶購潮，遭外界猛力抨擊。

法新社報導，封城的消息一出，數萬人不顧保持社交距離的規定蜂湧上街，到市場和麵包店瘋搶食物。

伊斯坦堡和安卡拉的馬路大塞車，雜貨店、酒類專賣店、銀行前面都排起長長的人龍。

中央社報導，兩小時亂象恐足以讓土耳其疫情加速升溫。土國衛生部2019新冠病毒科學諮詢委員會的多位委員擔心，過去一段時間的努力都白費心血，防疫恐已破功。委員之一的歐茲魯（Tevfik Ozlu）估計，「破口」會在7到10天後出現。

現年50歲的索魯先是回應，這是厄多安的指示，稍後又表示，要為「善意」實施的封城措施負全責。他12日深夜在推特貼文說：「我要離開內政部了，我一直很榮幸擔任此一職務。周末全面宵禁進行防疫，我負起全部責任。」

但厄多安慰留索魯，不准他閃辭：「索魯將持續執行職責。」

索魯是在想推翻厄多安的流血政變失敗告終後的一個月、2016年8月起出任內政部長。

厄多安政府因為封城措施搞得一團糟遭反對派猛轟，社群媒體批評聲浪高漲，控訴當局罔顧民眾性命。

先前呼籲封城的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，也因為臨時通知、沒有給予預告期，被罵慘了。

但在初期的混亂之後，封城措施大致受到尊重。

截至台灣時間13日上午10時，土耳其新冠肺炎確診案例約5.7萬例，不治死亡約1200人。