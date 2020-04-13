胡志明市據傳 希望寶成今起配合減少社交接觸令停工三天

彭博報導，胡志明市以顧慮新冠肺炎疫情爆發為由，正徵詢越南總理同意，暫時關閉最大運動鞋製造商寶成工業位於當地子公司寶元越南。

據彭博報導，胡志明市長11日寫給總理的信中指出，寶元越南雇用7萬名員工，營運採取每日三班制，一旦疫情爆發，不僅影響員工健康，連附近企業和鄰近三四省都會遭殃。

胡志明市市長阮成峰發布新聞稿說，胡志明市建議寶元越南今天起停工三天，剛好配合全國4月1日起全國實施減少社交接觸15天的最後三天，以確保員工的安全。

胡志明市上周公布一組評估駐越南企業感染風險的指標，得分高於80%的業者必須暫停營運。寶成得分為81%。

寶成工業是全球最大運動鞋及休閒鞋製造商，代工的品牌涵蓋Nike、愛迪達、New Balance等，每年生產3億雙鞋，按合計批發價值計算的全球市占率將近20%。

胡志明市新聞稿中說，寶元一位負責人會見官員時表示，會配合市府決定，若全國隔離令15日未解除，也願意延長停工時間。

寶元公司工會領袖告訴越南青年報，寶元將設法降低感染風險，辦法有錯開工時、檢查體溫、戴口罩並保持社交距離。