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中國拉攏德國政界當說客？官員證實：收到大量的邀請

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最近幾周，中國已經為意大利、法國、德國等多個歐洲國家捐贈或出售亟需的防疫物資。圖／法新社
最近幾周，中國已經為意大利、法國、德國等多個歐洲國家捐贈或出售亟需的防疫物資。圖／法新社

《世界報》獲悉，早在今年3月，德國外交部就致函其他聯邦部委，警惕來自中方的此類游說企圖。外交部明確建議：不要順應北京的問詢及游說。

德國外交部並沒有回應《世界報》的置評請求。而負責對內安全情報工作的德國聯邦憲法保衛局則對《世界報》表示，中國官員正就新冠疫情積極推行宣傳政策，北京這樣做的目的是企圖動搖外界對中國是疫情起源地的認知，並且突出中國為西方國家提供援助的舉動，從而展現中華人民共和國作為可信賴的合作伙伴正在冷靜地應對危機之形象。

最近幾周，中國已經為意大利、法國、德國等多個歐洲國家捐贈或出售亟需的防疫物資。包括歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）等在內的許多歐洲政界高層人士都指出，在疫情危機中，中國積極援助歐洲，此舉具有擴張地緣政治影響力的企圖。

中國拉攏德國政界要人當說客

德國聯邦憲法保衛局指出，即便撇開疫情危機不談，中方情報機構在德活動始終處於較高水平；北京一直在努力拉攏德國政壇重量級人物充當中國利益的代言人。近年來，德國情報機關已經多次注意到中國官方試圖對德國政府官員個人施加影響力。北威州憲法保衛局2018年就報告指出，該州許多政府官員、職員都收到了大量的接洽邀請。

就在今年1月中旬，德國聯邦總檢察院還對一名德國外交官以及一名歐盟委員會公務員啟動反間諜調查，這兩人被指控為中國提供情報。

文山/洪沙/(世界報)

本文章由德國之聲授權提供】

德國 疫情 北京 歐盟

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