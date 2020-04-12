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安倍居家喝茶影片籲民眾勿外出 反被批無視民間疾苦

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本首相安倍晉三。（美聯社）
日本首相安倍晉三。（美聯社）

路透報導，日本首相安倍晉三12日在推特發表自己在家逗弄小狗、喝茶和閱讀，以及歌手星野源創作的防疫歌曲「在家跳舞吧」，呼籲民眾待在家避疫。這反而引發日本網友憤怒，認為安倍此時發表如此悠閒的影片，無視民間疾苦。

安倍影片推文表示：「最近無法外出和朋友見面，也無法在外喝酒聚會。但因為大家配合減少外出，確實挽救不少生命，也減輕醫護人員負擔。感謝大家配合。」

一名網友表示：「安倍在民眾為生存奮鬥時，卻發表如此奢華的影片。令人不禁覺得，你以為你是誰？」網友的發言「你以為你是誰」也成為推特最熱門趨勢主題。

不過，也有網友為安倍辯護說，安倍也是人，也需要休息。由於並非上班時間，安倍的代表人員未立即回應此事。

安倍推特居家影片：https://twitter.com/AbeShinzo/status/1249127951154712576

日本 醫護人員

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