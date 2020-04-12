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採購大陸口罩不符合醫用標準 芬蘭官員辭職
芬蘭廣播公司報導，芬蘭日前從中國大陸採購了大批口罩，但是最後發現不符合醫用標準，芬蘭國家應急物資儲備中心主任洛內馬（Tomi Lounema）10日辭職負責。
芬蘭勞動部長哈塔寧10日在記者會上宣布，洛內瑪10日辭職獲准。總理馬琳說，她對洛內馬管理該機構失去信心。
芬蘭從大陸採購30萬個醫用外科口罩和6萬個防毒面具，在芬蘭進行檢測，結果卻不適合醫用。
洛內馬9日承認，這筆交易和兩位商人達成，一個是有債務的商人薩瑪斯特（Onni Sarmaste），另一位是電視實境秀藝人提娜．耶爾哈。
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