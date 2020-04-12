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官員：英國恐封鎖到明年 直到新冠解藥或疫苗問世
英國周日人物報報導，英國國民衛生服務（NHS）英格蘭醫學總監鮑威斯指出，英國可能要繼續限制民眾生活，直到新冠肺炎的解藥或疫苗問世為止。
鮑威斯被問到，從現在開始一年半，英國是否會繼續限制民眾生活，他回答：「對抗新冠肺炎不是幾周的短跑，而是一場馬拉松。科學家和醫師的職責是，向政府提出最好的防疫策略，讓政府未來幾個月能管控疫情，說不定比幾個月還要長。」
研發疫苗需要一年到一年半，目前尚無公認的藥物能有效治療新冠肺炎。
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