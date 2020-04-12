影／哞~哞~ 提振士氣不唱歌 英小鎮居民改學牛叫

義大利新冠肺炎爆發後，當局下令全國封鎖，民眾發起在陽台窗口唱歌、演奏，表達堅持不懈與團結抗疫的精神，隨後不少疫情爆發國家民眾也都跟進，但在英國一個小鎮，他們不唱歌，改學牛叫，來改善當地民眾低迷的情緒。

英國3月23日起全國封鎖三星期防疫，英格蘭德比郡一個人口僅有約2.2萬人的小城市貝柏，為了避免民眾因為長時間關在家中而情緒低落，發起了一項獨特的合唱活動。

在過去19天以來，當地居民每天晚上6點半，都會一起踏出家門，學牛哞哞叫。不少居民為了完美呈現牛叫，祭出各種不同工具，從水管到麥克風，甚至還有人拿出了迪吉里杜管，讓牛叫聲響徹雲霄。