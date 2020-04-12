影／封城照跑三鐵！德傳奇選手8小時完成 募得20萬歐元

德國鐵人三項的傳奇選手揚·弗洛丹諾（Jan Frodeno），11日為慈善團體，在家完成一場三鐵比賽，並募得逾20萬歐元的款項。

史上第一個贏得IRONMAN世錦賽冠軍、鐵人三項奧運金牌與IRONMAN 70.3世錦賽冠軍，並同時在Challenge Roth保有226km史上最快紀錄的德國選手弗洛丹諾，目前住在西班牙加泰隆尼自治區的吉隆納市，並因為新冠肺炎疫情而處在居家隔離中。

弗洛丹諾11日受邀，為當地醫療機構與勞倫斯體育公益基金會(Laureus Sport for Good Foundation)募款，在家完成一場三鐵賽事。他先在無邊際游泳池內游完3.86公里，接著在滾筒單車訓練台上騎了180公里，最後在跑步機上跑完42.2公里馬拉松，全程共耗時8小時33分鐘又39秒完成。