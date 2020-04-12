瞞天過海生子！亞桑傑躲使館7年 竟生了兩男孩

根據維基解密和每日郵報11日貼出的影片，「維基解密」創辦人亞桑傑的律師之一莫里斯（Stella Morris）聲稱自己是亞桑傑的伴侶，在他被美國以間諜罪通緝、被瑞典追訴強暴罪而躲入厄瓜多駐倫敦大使館接受庇護的近七年裡，秘密為他生下兩個男孩，分別是現年2歲的蓋布瑞和1歲的麥克斯。

居住在英國的瑞典籍莫里斯表示，此時揭露兩人關係是希望亞桑傑能獲釋，後者自去年4月被踢出厄瓜多大使館後，就在倫敦蹲牢房。

由於新冠肺炎在監獄傳染嚴重，莫里斯說她很擔心亞桑傑的健康狀態。她在長達11分46秒的影片中出聲表示：「我覺得亞桑傑的性命可能走到盡頭了。」

莫里斯表示，她在2011年遇見亞桑傑後愛上他，並加入他的國際律師團隊，這使得她「幾乎每一天」都能消磨在大使館裡。