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捨己為人！義大利逾100名神父為患者禱告染疫病逝

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
義大利已有100多名神父染疫病逝。法新社
義大利已有100多名神父染疫病逝。法新社

義大利新冠肺炎疫情持續升溫，許多神父為了給人們精神上的支持，仍勇闖重症加護病房，為患者禱告，不過也因此染病，至今已有100多人死於新冠肺炎。

紐約時報報導，義大利北部的醫護人員早已在前線與看不見的敵人對抗，現在連神父和修女也加入這場戰役。尤其在貝加莫市（Bergamo）等新冠肺炎重災區，神職人員冒著生命危險，甚至賠上性命，滿足義大利人的精神需求。

義大利已有100多名神父染疫逝世，其中許多人都已經退休，且容易受到新冠病毒的威脅。義大利天主教媒體Avvenire用標籤「永遠的神父」來紀念他們。

其中一名殉職的神父為67歲的雷米尼（Rev. Fausto Resmini），在貝加莫監獄擔任神父近30年，還是一個陷入困境青少年中心的創辦人。其他神父說，雷米尼上個月工作時感染新冠病毒，不幸於3月23日去世。

如此犧牲並未阻止其他神父繼續為患者服務。

貝加莫教區的主教貝斯基（Francesco Beschi）說，他在20天內失去了24名神父，根據官方統計，該地區已有2600多人死於新冠病毒。儘管如此，仍有部分神父堅守他們的職責。

他們會透過社群軟體WhatsApp為大眾提供精神慰藉，或是身穿防護裝備，前往醫院病床邊為患者低聲禱告。

現年85歲的義大利中部小鎮佩薩羅的神父帕里尼（Rev. Giovanni Paolini）說，「待在家裡是正確的做法。但我是一名神父，有時必須違反法律，滿足大眾需求」。

帕里尼說，他會盡量使用手機或社群媒體為患者禱告，但有時也會戴著口罩和其他防護裝備，親自探視那些害怕死亡的孤單老人。他表示，他的行為對他人有幫助。

神父 義大利 新冠肺炎

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