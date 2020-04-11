荷蘭基地台遭5G抗議者破壞 恐阻礙新一代網路發展

荷蘭國內過去一周有多座基地台遭到反對推出5G網路的抗議人士縱火或破壞，英國近日也出現類似情況。分析師表示，不少民眾對5G懷有健康疑慮，可能會阻礙新一代網路的發展。

荷蘭電訊報（De Telegraaf）引述一名監督基地台架設的產業組織主管指出，荷蘭過去一周已總共發生四起類似事故，縱火者還在案發現場留下反5G標語的塗鴉。

荷蘭有不少團體持續反對5G網路服務的推出，大多數都是擔憂基地台發出的無線電波可能危害人體健康，也有人害怕這項科技可能侵犯隱私。

荷蘭國家安全與反恐協調中心（NCTV）表示，這是令人擔憂的發展情況，「基地台受破壞可能會對電信網路的覆蓋範圍和緊急服務的可達範圍造成影響」。

NCTV也提到最近在英國也發生了多起類似攻擊。英國官員上周駁斥5G基地台與新冠肺炎病毒的散布有關的說法，表示這種說法是完全錯誤的假新聞。

Jefferies集團分析師李裕生等人在報告中表示：「雖然大多數人會取笑這個未經科學證明的說法，但我們不該低估大眾對5G電波可能危害健康的擔憂，這可能會拖累民主國家的5G發展進程。」

荷蘭的大型電信商目前還未推出全國性的5G服務，仍處於測試階段。荷蘭的5G頻譜的競標預定將在6月結案。