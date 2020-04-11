東非面臨第二波蝗災 規模比上次大20倍

非洲部分國家年初才剛面對70年來最嚴峻的蝗災，但規模比上次要大20倍的第二波蝗蟲近日現蹤。數十億隻年幼蝗蟲在索馬利亞、肯亞和衣索比亞南部孳生，恐導致當地農作完全被毀，威脅數百萬人的生存。

《美聯》報導，新冠肺炎襲擊非洲速度明顯較慢，當地民眾更擔心的是蝗災。「每個人都在談蝗蟲，一旦牠們來到花園，就會徹底破壞。」烏干達的農夫阿波凱（Yoweri Aboket）說，「有些人甚至會說，蝗蟲的破壞力大於新冠肺炎，還有人完全不信新冠病毒會來到非洲。」

因應新冠肺炎疫情，當局頒布封城令，農民被禁止出門聚集驅散蝗蟲，跨國旅行也受到波及。此外，政府機關無法及時進口足夠的殺蟲劑，還要面對預算排擠和資金不足。實地查核工作則遭到縮減，導致相關單位難以更新預測模型。

除肯亞外，衣索比亞和南蘇丹都有民眾擔心，一旦主食木薯收成失敗，饑荒就會緊接而來；吉布地、厄立垂亞、坦尚尼亞和剛果據報也都見到蝗蟲的蹤跡。

肯亞氣候預測應用中心表示，這波侵襲東非地區的蝗蟲規模「前所未有」，當中還包括剛成年的蝗蟲，牠們貪得無厭、「食量比成蟲還大」。

聯合國糧農組織（FAO）指出，東非當前情勢極度令人擔憂，蝗災將對糧食安全和百姓生計造成史無前例的威脅。FAO表示，五月時節對蝗蟲繁殖有利，必須立刻採取行動，以免更多降雨讓蝗蟲數量竄升。否則，6月下旬至7月開始的收穫季就會出現新一波蝗災。