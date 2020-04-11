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影／搭機飛越城市 紐奧良主教上空為疫情祈福

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國天主教紐奧良總主教艾蒙德（左）10日帶上聖水，乘坐二戰時期的骨董教練機，飛到紐奧良市上空300公尺處，為深受疫情衝擊的紐奧良市民祈禱。艾蒙德總主教3月底感染新冠肺炎，在耶穌受難節和復活節前成功康復。美聯社
美國天主教紐奧良總主教艾蒙德（左）10日帶上聖水，乘坐二戰時期的骨董教練機，飛到紐奧良市上空300公尺處，為深受疫情衝擊的紐奧良市民祈禱。艾蒙德總主教3月底感染新冠肺炎，在耶穌受難節和復活節前成功康復。美聯社

美國天主教紐奧良總主教艾蒙德（Gregory Aymond）3月底感染新冠肺炎，在耶穌受難節（Good Friday）和復活節前成功康復，結束為期兩周的隔離出關，10日更帶上聖水，乘坐一架二戰古董飛機飛上天，為深受疫情衝擊的紐奧良市民祈禱。

「這趟飛行的目的是飛越城市，請上帝祝福我們。」經歷過發燒等輕症的艾蒙德總主教說：「祂將在新冠肺炎疫情期間保護我們，祂會治癒病人，無論住院或在家，讓先我們一步走向死亡的人們安息。」

為避免新冠肺炎疫情擴散，紐奧良市要求民眾拉開人際距離，促使當地宗教領袖必須另闢蹊徑，以舉行耶穌受難節和復活節相關的儀式。有人想到，若是天候許可，宗教領袖可搭機飛上超過300公尺的空中約30分鐘，為密西西比河兩岸的紐奧良市區祈福。

當地媒體報導，空軍紀念協會（Commemorative Air Force）當地分會出面安排這趟飛行，並特別提供一架1943年出廠雙翼螺旋槳教練機。除艾蒙德總主教外，猶太教的艾德海姆拉比（Rabbi Lexu Erdheim）也在同一天飛上天空。兩趟航程由不同機師執飛，機身也經過嚴格的消毒作業。

紐奧良市所在的路易西安納州11日新冠肺炎確診患者累計通報19253人，共755人死亡；紐奧良市累計確診者達5416人，有225人死亡。

新冠肺炎 疫情 耶穌

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