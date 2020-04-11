科學家創造突變酵素 塑膠瓶幾小時內能回收再利用

科學家創造出一種突變細菌酵素，能在幾小時分解塑膠瓶進行回收。

英國衛報報導，此種酵素最初在堆肥的葉子中發現，能將塑膠瓶還原成化學建構單元，然後再將其用來製成高品質的新塑膠瓶。現有的回收技術通常只能產出足以用於衣服和地毯的塑膠。

取得突破的法國公司Carbios表示，目標是在五年內將技術運用於大規模回收。已與百事可樂和歐萊亞等大公司合作，以加快進程。不少獨立專家稱此新酵素是重大進展。

數十億噸的塑膠垃圾汙染地球，範圍擴及北極至海溝，對海洋生物構成獨特風險。環保人士稱，減少使用塑膠是關鍵，但Carbios表示，堅固和輕量的塑膠相當有用，真正的回收再利用是解決方案的一部分。

此種新酵素在8日刊登於國際科學期刊《自然》上的研究中發表。科學家先從10萬種微生物中選出有潛力的對象，包括2012年首次發現的葉堆肥蟲。

Carbios首席科學總監、法國圖盧茲大學教授馬蒂（Alain Marty ）說，「（葉堆肥蟲）已被完全遺忘，但事實證明它是最好的」。

科學家分析此種微生物的體內酵素，並製造突變種，提高其分解PET製成的塑膠瓶能力，且能在攝氏72度下保持穩定。這個溫度接近快速分解的完美溫度。

團隊使用優化的酵素分解一公噸塑膠瓶，發現可在10小時內分解90%。科學家接著將分解後材料製作新的食品級塑膠瓶。

Carbios與生技公司Novozymes達成使用真菌大規模生產此種新酵素的協議。Carbios表示，酵素的成本是用石油製造新塑膠成本的4%。