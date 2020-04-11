疫情衝擊義大利 黑手黨趁機送食物擴張勢力

法新社報導，義大利研究黑手黨的作家薩維亞諾（Roberto Saviano）警告，義國犯罪組織趁國家深陷新冠肺炎疫情打擊之際，試圖透過提供免費食物、無息貸款擴展影響力。

薩維亞諾表示，經濟受到疫情嚴重衝擊的義國等待歐盟資金救援之際，黑手黨也準備好奪取陷入營運危機的商家。黑幫早已滲入廢棄物回收、運輸、油料和食物配送、葬儀社等行業。

他說，「如果歐盟不盡快干預，早已存在德國、法國、西班牙、荷蘭、比利時的黑手黨資金成長將會不受限制」。

薩維亞諾以「娥摩拉：罪惡之城」（Gomorrah）廣為人知，本書描寫義大利南部犯罪組織卡默拉（Camorra）的運作方式，已改編成電影。

薩維亞諾表示，在基本生活方面，黑幫提供食物等日用品給義國最貧困民眾。

他還指出，在義大利南部大城拿坡里，民間放款業者在卡默拉命令下取消利息。這些人情未來可能以選票、民眾當公司人頭等方式償還。

經數周協商後，歐盟財政官員同意撥款5000億歐元協助受疫情重創的歐盟國家，但未照義大利和法國的要求發行歐洲債券。