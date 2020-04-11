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疫情結束計畫落空 剛果共和國相隔逾50天再現伊波拉個案

香港01 / 王晶晶
剛果民主共和國再傳出伊波拉新病例，令原本專注於新冠肺炎的醫護人員忙於應付多條戰線。圖為世衛在非洲區域辦事處的外景。（新華社）
剛果民主共和國再傳出伊波拉新病例，令原本專注於新冠肺炎的醫護人員忙於應付多條戰線。圖為世衛在非洲區域辦事處的外景。（新華社）

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo）4月10日表示，當地相隔52天再次出現伊波拉病毒死亡個案，令世衛（WHO）原定在12日宣佈當地結束疫情的計劃落空。

當局指，最新一名犧牲者是來自東部城鎮貝尼（Beni）的26歲男子，他在3月27日出現病徵，留院至9日早上不治。而在這案個案前，當地的上一宗病例已經追溯至2月17日。

剛果民主共和國的伊波拉疫情於2018年8月爆發，至今導致超過2200人喪生，但當地長期發生叛軍襲擊事件，令抗疫情況雪上加霜。除了伊波拉外，當地亦面對麻疹及新冠肺炎（COVID-19）疫情，意味政府面對更大的人道危機。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】非洲確診病例總數破萬

【新冠肺炎】世衛警告疫情正在非洲迅速蔓延　情況令人關注

文章授權轉載自《香港01》

伊波拉疫情 新冠肺炎 非洲 WHO

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