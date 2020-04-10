強化抗疫 菲律賓禁止醫事人員出國

菲律賓移民局表示，政府已禁止醫生、護士及其他醫事人員赴海外工作，以遏止新冠肺炎疫情擴散。

移民局發言人珊多瓦說，為遵循菲律賓海外就業署（POEA）4月2日的命令，已暫時禁止醫護人員出國。根據POEA指示，只要菲律賓仍處於緊急狀態，醫護人員即禁止出國。

菲律賓常有數千名醫生赴海外工作，現在則必須強化飽受新冠肺炎衝擊的本國醫療體系，因為該系統已遭新冠肺炎削弱，確診或死亡的醫事人員超過200人。

根據世界衛生組織（WHO）資料，菲律賓每一萬人僅有六名醫生，比率為東南亞最低。新加坡每萬人有近23名醫生，馬來西亞也有15.36名。

菲國醫事人員的出國禁令，也包括醫療設備操作與維修人員在內的其他12種職業。根據最新可取得數據，2010年有超過三萬名醫生、護士、醫療技術員及照護員離開菲律賓。

截至9日，菲律賓的新冠肺炎確診病例達4,076名，而病故的203人中，包含至少十多名醫事人員。