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日本東京籲請網咖歇業 「網咖難民」恐流落街頭
日本共同社報導，東京都將網咖列入籲請歇業對象。住在網咖的「網咖難民」可能因此流落街頭。網咖業者表示：「虧損的網咖歇業，將直接導致倒閉。」網咖歇業可能成為常態，員工也紛紛感到不安。
住在東京都豐島區一家網咖的40多歲女子表示：「住在網咖的人都很為難。」她目前臨時住在友人住處，但不知能住到何時。她十分苦惱，究竟要借錢租房，還是回在福岡的老家？
據東京都調查，網咖難民僅都內就每天約有4000人。東京都目標建造500戶臨時住處供網咖難民居住。知事小池百合子在10日的記者會表示：「如果不夠就增加。」
在東京一間網咖打工的26歲男子表示：「都政府決定得太突然。如果網咖歇業，我就必須找別的工作。中央和東京都政府能好好補償因網咖歇業無法工作的狀況嗎？」
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